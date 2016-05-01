İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 100 bin kişi tek tek aranıyor

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için belirlenen yer olan Bakırköy'de toplanmalar sabahın erken saatlerinde başladı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı Bakırköy'de, alana gelecek 100 bin kişi güvenlik güçlerince tek tek aranıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bakırköy'de kutlanacak 1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul polisi yoğun güvenlik önlemi aldı. Bakırköy Pazar yerini çevreleyen yollar sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde Bakırköy Marmara Forum önünde kutlamaların yapılacağı pazar alanına girişler başladı. Polisin çevrede oluşturduğu arama noktasında 100 bin kişinin tek tek aranması da bekleniyor.

Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken polisin üst geçitlerinde güvenlik önlemleri kapsamında beklediği görüldü. TOMA'lar ise bölgede hazır bekletiliyor.

İstiklal Caddesi kapatılmadı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Taksim civarında her yıl alınan önlemler kapsamında kapatılan yolların bu yıl trafiğe açık olduğu gözlendi. İstiklal Caddesi ise önceki yılların aksine yaya trafiğine açık bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde kutlamaları nedeniyle Türkiye genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'da önlemlerin arttırıldığı şehirlerin başında yer aldı. Bu yıl sendikaların ortak kararıyla kutlamaları Bakırköy'de yapma kararı almasının ardından her yıl Taksim civarında kapatılan yollar bu yıl trafiğe açık bırakıldı. Önceki yıllarda bariyerlerle kapatılan İstiklal Caddesi de bu yıl kapatılmadı. Öte yandan, yayalar için açık bırakılan İstiklal Caddesi'nin girişlerinde tedbir amaçlı önlemler alındı.

Taksim'de sıkı güvenlik önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde görev alan polisler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görev yerlerini almaya başladı. Taksim'e çıkan sokak ve caddeler de bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine kapatılan Taksim Meydanı'nda polis ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte önlem aldı. Taksim'e çıkan sokak ve caddeler bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye çok sayıda zırhlı polis aracı ve TOMA yerleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri ise Bakırköy'deki Halk Pazarı Meydanı'nda yapılacak. İstanbul polisi, Bakırköy'deki etkinlik alanı çevresinde de erkenden güvenlik önlemi aldı. Kutlamalara hazırlanan Halk Pazarı Meydanı'nı vatandaşların doldurması bekleniyor.