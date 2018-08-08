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Türk heyet yaptırımları konuşmak için Washington'a gitti; ABD, görüşme olacağını hala teyit etmedi

ABD: Türkiye ile anlaşmaya varmış olsaydık papaz Brunson evine dönmüş olurdu

08 Ağustos 2018 15:24

T24 Haber Merkezi

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık iki yıl tutuklu kalmasının ardından ev hapsine alınmasıyla başlayan yaptırım krizine dair çözüm yollarını görüşmek için Türkiye’den 9 kişilik bir heyet Washington’a gitti. ABD’den gelen son açıklamada ise ziyaretten haberdar olunduğu ama bir görüşmenin kesinleştirilmediği belirtildi.

ABD Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ABD’deki malvarlıklarına yaptırım uygulanacağının duyurulmasının ardından Washington ile Ankara arasındaki tansiyon yükselmişti. ABD ile yaşanan ‘yaptırım krizi’ dolar/TL kurunu da etkilerken; ABD Doları, Türk Lirası karşısında rekor seviyelere ulaşmıştı.

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Krize, ABD ile Türkiye arasında papaz Brunson’ın iadesi arasında varılan anlaşmanın son anda iptal edilmesinin sebep olduğu iddia edilirken; karşılıklı yaptırım kararlarına rağmen taraflar sorunun çözümüne dair ılımlı açıklamalarda bulunmuştu.

Çözüme dair atılan son adım ise ABD’ye bir heyet gönderilmesi kararı oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Adalet, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıklarından yetkililerin yer aldığı 9 kişilik heyet, görüşmelerde bulunmak için salı sabahı ABD’ye doğru yola çıktı.

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ABD: Türkiye ile anlaşmaya varmış olsaydık papaz Brunson evine dönmüş olurdu

Türkiye’den gidecek heyette kimlerin yer alacağının belli olduğu saatlerde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye'den iadesini istedikleri ev hapsindeki Pastör Andrew Brunson hakkında konuştu.

ABD ile Türkiye'nin bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin soruya, "Türkiye ile bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör (Andrew) Brunson, diğer ABD vatandaşlarıyla birlikte buraya, evine dönmüş olurdu" şeklinde yanıt veren Nauert, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili bir gelişme olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz gelişme, Brunson'ın, yereldeki (tutuklu) personelimizin ve (tutuklu) diğer Amerikan vatandaşlarının evlerine dönmesi. Beklediğimiz gelişme bu ve henüz o noktada değiliz."

Reuters’ta yer alan habere göre Nauert, Bakan Yardımcısı Önal’ın bakanlığında bir heyetin ABD’ye geleceğine dair haberleri doğruladı ancak ABD’li ve Türk yetkililer arasında herhangi bir görüşme gerçekleşeceğini teyit etmeyi ise reddetti.

Ne olmuştu?

Fethullah Gülen yapılanmasına üye olma suçlamasıyla iki yıldır tutuklu bulunan papaz Brunson, 25 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilip ev hapsine konmuştu.

Brunson'ın suçsuz olduğunu savunan ve serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı uygulayan ABD'li yetkililer, Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'nin içişleri ve adalet bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulacağını söyledi.

ABD ile yaptırım krizi sonrası 2 gün önce 5,4250 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, bugün % 1'in üzerinde artışla tekrar 5,30'u gördü, ardından 5,29 düzeyine geriledi. Euro da %1'in üzerinde yükselerek 6.15'e çıktı.

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