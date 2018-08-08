Abdulkadir Selvi: Erdoğan, 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' ilkesiyle hareket ediyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" ilkesiyle hareket ettiğini söyledi. Selvi'ye göre Erdoğan, AKP'nin yeni sistemin ardından yapacağı ilk kongrede yeni dönemin kodlarını vereceğini bildirdi.

Selvi'nin "Erdoğan’ın mesajı ve AK Parti’nin değişim kongresi" başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP olağanüstü kurultay tartışmaları ile boğuşurken, İYİ Parti istifalarla sarsılırken Erdoğan, Türkiye’yi dönüştürdü. Yeni bir hükümet sistemi ortaya çıkardı. Şimdi bu sisteme göre partisini yeniliyor. Ardından sıra yerel yönetimlere gelecek. AK Parti, büyük kongreden sonra Afyon’da milletvekilleriyle yeni dönemin ilk kampını yapacak. Daha önce ekim sonu kasım başında yapılan kamp, yerel seçimler nedeniyle eylül ayına çekildi. Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları’nın kongresinde, “2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz” dedi. Muhalefet kendi iç sorunlarıyla boğuşurken Erdoğan, şimdiden yerel seçim çalışmalarını başlattı.

Başkanlık sisteminin kendine özgü bir yapısı var. Parlamenter sistemden geldiğimiz için, taşların yerine oturması biraz zaman alacak. Milletvekilleriyle, bakanlar ve hükümetle AK Parti arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gerekiyor. Burada lider olarak Erdoğan’ın hem hükümetin, hem partinin başında olması önemli bir şans.

Yeni bir Türkiye, yeni bir siyaseti gerektiriyor. AK Parti, başkanlık sisteminin ilk kurultayını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurultay konuşmasında yeni dönemin kodlarını vermesi bekleniyor. AK Parti yöneticilerinden, “Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına şimdiden bir mim koy” diye uyaranlar oldu.

“Şimdiden merak etmeye başladım” desem yeridir.