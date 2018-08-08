Dünya yazarı: Yapılması gereken açık; Papazı ABD'ye verelim, ekonomi politikasını eylülden önce açıklayalım

Dünya gazetesi yazarı Atılım Murat, ABD ile Türkiye arasında yaşanan, karşılıklı yaptırımların uygulandığı 'Brunson krizi'nin ardından gelen kur dalgalanması karşısında Türkiye'nin ekonomi politikasında netleşmeye ihtiyacı olduğunu yazdı.

'Türkiye'nin ekonomi politikasındaki önceliğinin ne olduğunu kimsenin bilmediğini' dile getiren Murat, 'belirsizlik ve gerginlikle geçirilen zamanın finansman maliyetlerini artırdığını' da ekledi.

''Türkiye’nin risk primi artıyor''

'Başta yüksek enflasyon ve cari açık olmak üzere, ağır sorunların Türkiye'nin önünde' olduğunu dile getiren yazar, yapılması gerekenlerin açık olduğunu da ifade etti ve devam etti: ''Papazı ABD’ye verelim gitsin.''

Atılım Murat'ın bugün yayımlanan ''Papaz mı, politika yapıcı mı?'' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

''Ekonomi politikamızdaki önceliğin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yeni orta vadeli programın eylülde açıklanacağı söyleniyor. Bakan Albayrak görevine bir ay önce başladı. Gecikiyoruz. Tamam, ekonomi ile ilgili bakanlık sayısının azalması nedeniyle hangi bürokratın nereye bağlı olduğu muammadır. Ancak üst düzey bürokratlardan bir çalışma grubu oluşturulur. Bir haftada yeni bir program yazılır. Ülkemizin iktisadi sorunları ortadadır. Kısa vadede yapılacakların yanı sıra, orta-uzun vadede yapılması gerekenler bellidir. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylardaki dış finansman ihtiyacı yüksektir. Belirsizlikle, gerginlikle geçirilen zaman finansman maliyetlerini artırıyor. Türkiye’nin risk primi artıyor. Türk şirketlere uzun vadeli kaynak sağlayan yabancı finans kurumlarından bazıları kredi hatlarını kapatıyorlar. Yeni projeler için dışarıda para arayan işletmeler bu yüzden zorlanıyor. Önümüzdeki dönem, devletin büyük projeler için yabancı para musluklarını açacağı bir zaman dilimi olamaz.