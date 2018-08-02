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Dünya

Bloomberg: Brunson ve Atilla'nın takası için pazarlık yapıldı, Türkiye son anda caydı

Anlaşmanın bozulmasının ardından Brunson'ın ev hapsine alındığı iddia edildi

02 Ağustos 2018 02:12

T24 Haber Merkezi

Bloomberg haber ajansının, ABD Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını duyurmasından önce yayınladığı ve yaptırımlar için liste hazırlandığına dair haberde, Ankar aile Washington arasında ABD'li papaz Andrew Brunson ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın takasını da içeren bir anlaşma yapıldığı ancak Türkiye tarafının son anda 'caydığı' iddia edildi. 

TIKLAYIN - Bloomberg: ABD görülmemiş yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Haberde, ABD’nin anlaşma kapsamında, İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’a yönelik ‘hafif’ bir ceza taahhütünde bulunduğu ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son anda devreye girerek suçlamaların tamamının düşürülmesini talep ettiğini kaydetti. Bloomberg, anlaşmanın bozulmasının ardından Brunson’ın ev hapsine alındığı iddiasına da haberde yer verdi.

Anlaşmaya yönelik görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir kaynak üzerinden gizli bir şekide gerçekleştirildiği belirtilirken;  “Bu kişiler, Türk tarafının olası ABD yaptırımlarının Türkiye ekonomisine etkilerini kapsamlı bir şekilde anlayıp anlamadığını ölçmekle ilgili zor zamanlar yaşadı” dendi.

İddiaya göre ABC yönetimi, Türkiye ile görüşmelerde Brunson’ın bırakılması karşılığında şunları kabul etti:

-Hazine Bakanlığı’na Halkbank’a düşük bir para cezası kesilmesi için tavsiyede bulunmayı,

-Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilip ABD’de aldığı hapis cezasını ülkesinde tamamlamasını,

-İsrail’in de Ebru Özkan isimli Türkiye vatandaşını serbest bırakmasını sağlamayı

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