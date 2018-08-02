ABD'nin bakanlara yaptırım kararı nasıl karşılandı: Daha önce düşünülemezdi bile...

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Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gerilime sebep olan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve ardından da ev hapsine alınmasıyla ilgili son gelişme, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ABD’nin yaptırım listesine alınması oldu.

TIKLAYIN - İşte ABD Hazine Bakanlığı'nın Soylu ve Gül ile ilgili yaptırım kararını duyurduğu açıklamanın tam metni

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle, ABD Hazine Bakanlığı Soylu ve Gül’ün ABD’deki malvarlıklarını dondurdu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir ekonomik ilişkiye girmesi yasakladı.

TIKLAYIN - ABD'den Türkiye İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım!

İki Türk bakanın ABD’nin yaptırım listesine girmesi, Türkiye’ye takip eden ve yabancı gazeteler ile haber ajansları için çalışan gazeteciler tarafından “Daha önce düşünülemezdi bile” yorumuyla karşılandı.

İngiliz The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım açıklamasını paylaştığı tweet’inde, “Wow. ABD, demin Papaz Brunson’ın gözaltına alınması ve tutuklanması sebebiyle Türk İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım uygulanacağını duyurdu. Daha önce düşünülemeyecek bir adımdı, -bir NATO müttefikinin bir diğerine yaptırım uygulaması. Şaşırtıcı ve etkileyici” ifadelerini kullandı.

ABD’li Wall Street Journal gazetesinin Orta Doğu muhabiri Jared Malsin de Zalewski’nin tweet’ini alıntılayarak, “Burada anahtar kelime ‘daha önce düşünülemez’ olması. ABD birlileri ve nükleer silahları Türkiye’de” dedi.

Bloomberg’in ilk yorumu da ABD’nin Türkiyeli iki bakana yaptırım uygulamasıyla beraber Türk Lirası’nın ‘tarihi bir düşüklük’ yaşadığı oldu. Türk Lirası, ABD Doları karşısında 5'in üzerine çıktı.

Bloomberg'te ABD Hazine Bakanlığı ile Beyaz Saray'ın yaptırım kararlarını duyurmasından önce yayınlanan ve 'yaptırımlar için liste hazırlandığını' belirten haberde de şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD hükümetine göre, Andrew Brunson, bilim insanı Serkan Gölge ve bazı ABD büyükelçilik çalışanları, Türk hükümeti tarafından 'rehin' tutuluyorlar. ABD, gözaltına alınanların masum olduklarını ve Türkiye'nin tek amacının, ABD ile ilişkilerinde ipler gerildiği zaman 'taviz' elde edebilmek olduğunu düşünüyor.

TIKLAYIN - Bloomberg: ABD görülmemiş yaptrımlar uygulamaya hazırlanıyor

İki ülke, müttefik olmalarına rağmen açıkça düşmanlığa sürüklendiler. Bunda bir dizi dış politika meselesi etkili oldu. Bunlardan en önemlileri, Suriye ve İran'daki politikalar üzerindeki farklılıklar, 15 Temmuz darbe girişimi ve Erdoğan'ın Putin'le olan dostluğu.

Magnitsky yaptırımları, Türkiye’nin savunmasız ekonomisine yönelik bir ABD saldırısının neye benzeyeceğinin sadece başlangıç göstergesi olabilir. ABD İran’ın nükleer programını hedef alan yaptırımların delinmesinde rolü olan devlet bankası Türkiye Halkbank’a da ağır bir ceza uygulamayı değerlendiriyor ve Rusya'dan gelen füze savunma sisteminin teslim alınmasını durumunda yaptırımlara hazırlanıyor.