Bloomberg: ABD görülmemiş yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nce, ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin keyfi olarak hapsedildiğini öne sürerek, Türk kişi ve kurumlarına karşı bir yaptırım paketi hazırladığı belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Yaptırımların 'Rusya hükümeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimleri hedefleyen yaptırımlar model alınarak' hazırlandığı açıklandı. Bu iddianın sonrasında Türk Lirası, dolar karşısında büyük değer kaybederek rekor kırdı.

TIKLAYIN - Dolar 5'e dayandı

İsmi verilmeyen iki kaynağa dayandırılan haberde, Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması ve Türkiye'nin S-400 savunma sistemi konusundaki ısrarının buna sebep olduğu aktarıldı. ABD'nin bu hamlesi, Türkiye ile NATO müttefiki olmasına rağmen benzeri görülmemiş cezaları uygulamaya ne kadar yaklaşıldığını gösteriyor.

Küresel Magnitsky Yasası yaptırımlara olanak sağlıyor

ABD ve Türkiye arasında gerçekleşen görüşmelere aşina olduğu iddia edilen iki kaynak, ABD tarafından Türkiye'ye Brunson'ı serbest bırakması ve yaptırım paketiyle yüzleşmesi için bir hafta süre verildiğini aktardı. Yaptırım paketinin uygulamaya geçmesi için Hazine Bakanlığı ve ABD Başkanı'nın onaylaması gerekiyor.

Yaptırımların, ABD hükümetinin, dünyanın herhangi bir yerindeki yolsuzluk veya insan hakları ihlallerine karışan kişileri, şirketleri veya diğer kuruluşları hedef almasına olanak tanıyan 2016 Küresel Magnitsky Yasası kapsamında hazırlandığı iddia edildi. Yasa, ABD’deki varlıkların ele geçirilmesine ve ABD’li kuruluşlarla iş yapma yasağı gibi yaptırımları kapsıyor.

"Rehineler"

ABD hükümetine göre, Andrew Brunson, bilim insanı Serkan Gölge ve bazı ABD büyükelçilik çalışanları, Türk hükümeti tarafından “rehine” tutuluyorlar. ABD, gözaltına alınanların masum olduklarını ve Türkiye'nin tek amacının, ABD ile ilişkilerinde ipler gerildiği zaman 'taviz' elde edebilmek olduğunu düşünüyor.



İki ülke, müttefik olmalarına rağmen açıkça düşmanlığa sürüklendiler. Bunda bir dizi dış politika meselesi etkili oldu. Bunlardan en önemlileri, Suriye ve İran'daki politikalar üzerindeki farklılıklar, 15 Temmuz darbe girişimi ve Erdoğan'ın Putin'le olan dostluğu.



Bloomberg'e göre değerlendirme kapsamındaki Magnitsky yaptırımları, Türkiye’nin savunmasız ekonomisine yönelik bir ABD saldırısının neye benzeyeceğinin sadece başlangıç göstergesi olabilir. Haberde, ABD’nin aynı zamanda İran’ın nükleer programını hedef alan yaptırımların delinmesinde rolü olan devlet bankası Türkiye Halkbank’a da ağır bir ceza uygulamayı değerlendirdiği ve Rusya'dan gelen füze savunma sisteminin teslim alınmasını durumunda yaptırımlara hazırlandığı hatırlatıldı.