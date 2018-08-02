ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım kararına HDP'den ilk yorum

ABD, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, karara ilişin sosyal medya hesabı Twitter'da "Bakanlar milli ve yerli ise ABD’de banka hesapları nasıl oluyor" değerlendirmesinde bulundu.