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Politika

ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım kararına HDP'den ilk yorum

ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı

02 Ağustos 2018 01:41

ABD, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan  papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, karara ilişin sosyal medya hesabı Twitter'da  "Bakanlar milli ve yerli ise ABD’de banka hesapları nasıl oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

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