ABD Büyükelçiliği'nden Türk medyasına 'dolar' tepkisi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden Ankara-Washington arasında yaşanan gerilim devam ederken 'dostluk' mesajlı bir açıklama geldi. Açıklamada bir ABD'li elçilik çalışanın 'Dolar 7 lira olacak' şeklinde bir beyanı olmadığı ifade edildi ve bu iddiayı haberleştiren Türk medyasına tepki gösterildi.

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.”

Ne olmuştu?

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, geçen günlerde sosyal medya hesabında özetle şu açıklamayı yapmıştı:

“ABD’nin TR’ye ekonomik ambargo listesini hazırladığı iddia ediliyor. Bugün ziyaretimize gelen ABD elçilik görevlisine ‘Amaçladığınız nedir’ dedim. ‘Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz’ dedi. ‘Bu yaptığınızla Türkiye’yi kaybedeceksiniz’ dediğimde ‘Belki de öyle istiyoruz’cevabını aldım”

Yılmaz’ın bu açıklaması birçok haber sitesinde ABD elçiliği çalışanının ifadeleriylemiş gibi aktarılmıştı.