CNBC: Trump'ın yaptırımları Türkiye'de çalkantı yarattı

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Kur krizini değerlendiren CNBC, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Türkiye’den iki bakana uygulanan yaptırımların ülkede karmaşaya sebep olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fred Imbert imzalı yazıda, Türkiye’nin son bir senede ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiği, 10 yıllık devlet tahvillerinin rekor düşüklere gerilediği ve faizlerinin yüzde 20 düzeyine çıktığı hatırlatıldı.

ABD’nin geçen hafta aldığı yaptırım kararını ‘uyarı ateşi’ olarak nitelendiren TS Lombart analistlerinden Marcus Chenevix de Imbert’e yaptığı açıklamada, “Şu anda ABD’nin onlara cevap için zaman tanıdığını düşünüyorum. ABD, bunu politik bir konuda baskı yapmak olarak görmüyor; sadece bu rehin alma taktikleri karşısında diz çöküyorlarmış gibi görünemez” dedi.

"Türkiye ekonomisi sert bir inişe doğru gidiyor"

Türk Lirası’ndaki değer kaybının kısa dönemdeki tetikleyicisinin yaptırım tehdidi olduğunu belirten Chenevix, şöyle devam etti:

“Altta yatan sebep ise Türk ekonomisinin aşırı ısınma krizinde olması. Yüksek ve volatile enflasyon göz önüne alındığında Türk para politikası yapıcıları her zaman sonuçları telafi etmek zorunda kalıyor. Türkiye ekonomisi sert bir inişe doğru gidiyor. Sert bir düzeltme ve büyüme de büyük bir düşüşle karşı karşıya kalacaklar.”