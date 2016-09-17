Tunceli'de açığa alınan öğretmenlerin büyük bölümü görevine geri döndü

Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan öğretmen ve memurlar görevlerine iade edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Tunceli’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘örgüt ilişkisi’ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan 418 öğretmen ile 86 memurun büyük bir bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla yeniden görevlerine iade edildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, PKK destekçisi olduğunu ileri sürdüğü 11 bin 285 öğretmenin açığa alındığını duyurmuştu. Açığa almalarla birlikte, Tunceli'deki öğretmenlerin neredeyse yarısı açığa alınmıştı.