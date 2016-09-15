Komünist başkandan ihraç edilen öğretmenlere destek: TEOG ve LYS'deki başarılar birilerini rahatsız etti

Tunceli’de görev yapan 946 öğretmenden 418’i PKK’lı olduğu iddiasıyla görevden alındı. Şehre bağlı Ovacık’ta 54 öğretmenden 26’sı açığa alınınca ilçede eğitim durma noktasına geldi. Görevinde kalan öğretmenler ise ya mesleklerinin ilk yılında bulunuyor ya da bir başka ilçede mesleğini sürdürüyor. İlçenin komünist belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, okullardaki LYS ve TEOG başarısının kıskanıldığını ileri sürerek, “Kanaatim o ki, TEOG’da alınan üst üste birincilikler birilerini rahatsız etti” dedi.

Maçoğlu, hangi okuldan kaç öğretmenin açığa alındığı konusunda bilgi verdi. Çoğunlukla Eğitim-Sen’li öğretmenlerin açığa alındığını belirterek, sendika ile birlikte hareket edeceklerini söyleyen Başkan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hem Eğitim-Sen’i ürkütmek, hem de tasfiye etme çabasıdır. Bu öğretmenlerin tamamı, ülkenin değişik şehirlerinden gelmiş, değişik kimliklerden sol ve sosyalist görüşlülerdi. Maalesef tamamını PKK/KCK adı altında topladılar.”

“Rahatsız etti”

Tunceli’nin TEOG ve LYS’de başarı yüzdesinin her geçen yıl arttığını anlatan Maçoğlu, “LYS’de ilk 10’a girmiş bu ekip dağıtılıyor. Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi dağıtılıyor. Oysa bu öğretmen arkadaşlarla yukarı doğru çıkış başlamıştı. Kanaatim o ki, TEOG’da alınan üst üste birincilikler birilerini rahatsız etti” dedi. İlçede iki ilkokulun açılamayacak hale geldiğini belirten Maçoğlu, “Herhalde eski usulde sınıfları birleştirirler. İlçede ailelerin büyük tepkisi var. Biz sendikayla birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Hangi okuldan kaç öğretmen alındı?

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Başkan Maçoğlu şu bilgileri verdi: Üç Gözeler İlkokulu’nda görev yapan 8 öğretmenden, müdür ve müdür yardımcısının da içinde bulunduğu 7’si açığa alındı. Kalan 1 öğretmen ise başka bir ilçede görev yapıyor. Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulu’nda 11 öğretmenden, müdür ve müdür yardımcısı dahil 5’i açığa alındı. 6 öğretmen ise mesleklerinin ilk yılında oldukları için sendikanın grevine katılmamıştı.

Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulu’ndaki 15 öğretmenden, müdür ve müdür yardımcısı dahil olmak üzere 8’i açığa alındı. Ovacık Anaokulu’ndaki 4 öğretmenden geriye 1’i kaldı, o da başka ilçede görev yapıyor. Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Lisesi’nde görevli 10 öğretmenden 1’i açığa alındı. 9 öğretmenden 6’sı meslekte bir yılını doldurmadığı için greve katılmamıştı. Yeşilyazı İlkokulu’ndaki 6 öğretmenden 2’si açığa açıldı.