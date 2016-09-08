MEB: Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, 'bölücü terör örgütü destekçisi' olduğu iddiasıyla 11 bin 285 öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Valiliklerin koordinesinde yürütülen soruşturma sonuçları ile birlikte açığa alınan öğretmen sayısının 14 bine ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü bağlantılı 11 bin 285 personel açığa alındı" dendi. Açığa almalar daha öncekilerden farklı olarak kanun hükmünde kararname ile değil, Milli Eğitim Bakanlığı tasarrufuyla yapıldığı için öğretmenler yargı süreci sona erene kadar maaşlarının üçte ikisini alabilecek.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, ekli listede adları ve görevlerine yer verilen 11 bin 285 Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli personelin, güvenlik kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile güvenlik amacıyla alınan diğer tedbirleri ve bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak terör örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Personelin bu fiilleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6, 7, 8, 10 ve 11'inci maddelerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından, 21 Temmuz'daResmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal kararı, 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince eyleme katılan ya da destek veren personelin görev başında kalmasında sakınca görüldüğünden aynı kanunun 137'inci maddesi gereğince ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır"

Başbakan Diyarbakır'dan duyurmuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde yaptığı konuşmada "Bu bölgede görev yapan, terörle bir şekilde iç içe olmuş 14 bin öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların ne kadarının doğrudan terör örgütüyle ilişkili olduğu, ne kadarının olmadığı yapılacak incelemelerle, soruşturmalarla ortaya çıkacak. Bayramdan sonra okullar açılıyor, Milli Eğitim Bakanımız ile konuştuk, tedbir olarak üzerinde şüphe bulunan, gerekli tespitleri yapılan bütün öğretmenler açığa alınacak, yeni ders döneminde bunlara görev verilmeyecek. Bunun yerine yeni baştan öğretmenlerimizi buraya göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.