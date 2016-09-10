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Okulların açılmasına günler kala 1,5 milyon öğrenci, öğretmensiz kaldı!

KHK'lar ile 30 bine yakın öğretmen görevden alınmıştı

10 Eylül 2016 22:35

28 bin öğretmen FETÖ’ye, 11 bin 285 öğretmen de PKK’ya destek verdikleri gerekçesiyle görevden alındı. Okulların açılmasına 10 gün kala 1,5 milyon öğrencinin öğretmensiz kalacağı belirtiliyor.   Bazı okulların ise hiç açılmama riski bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan 11 bin 285 öğretmen, PKK’ya destek verdikleri iddiasıyla önceki gün açığa alınmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınanlar da eklenince toplamda 40 bin öğretmen, 19 Eylül’de açılacak okullarda göreve başlayamayacak.
 

Çoğunluğu Güneydoğu'dan 


Öğretmenlerin büyük çoğunluğu Eğitim-Sen üyesi ve Doğu-Güneydoğu’da görev yapıyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca “1.5 milyon öğrenci öğretmensiz kalacak ve dersi boş geçecek. Birinci yarı yıl eğitimde çok büyük sıkıntı yaşanacak. Sadece 2-3 öğretmeni kalan okullar var. Binlerce okulun açılamama riski var” dedi.
 

En başarılı il mağdur oldu 



Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ekim içinde 15 bin sözleşmeli öğretmen alma planı var. Ancak bu öğretmenler de en erken Kasım sonunda işbaşı yapacak. TEOG sınav sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı ili olan Tunceli yaşanacak sıkıntıdan mağdur olacak. Tunceli’de 90 okulda görev yapan 930 öğretmenden 418’i görevden alındı.

 

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