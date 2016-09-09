T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Tunceli'de görev yapan öğretmenlerin neredeyse yarısı açığa alındı

Tunceli'deki 946 öğretmenin 418'i açığa alındı

09 Eylül 2016 20:08

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında 11 bin 285 öğetmenin görevine son verdi. Görevden almalardan en çok etkilenen il ise öğretmenlerinin neredeyse yarısının açığa alındığı Tunceli oldu. Şehirde 418 öğretmen, 86 MEB personeli olmak üzere 504 kişi görevden uzaklaştırıldı. Görevden almalar öncesi Tunceli'de 946 öğretmen görev yapıyordu. 

İMC TV'de yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın 14 bin öğretmenin açığa alınacağını söylemesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11 bin 285 eğitim emekçisinin açığa alındığını duyurdu.

MEB’in bu açıklamasından sonra, Tunceli'de görev yapan 946 öğretmenden 418’i ve 86 MEB personeli olmak üzere 504 kamu emekçisi açığa alındı.

Bugün Tunceli Valilği’nin sitesinde yapılan açıklamada, “İlimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan; 418 öğretmen, 86 memur ve diğer görevlerde istihdam edilen personeller olmak üzere toplamda 504 personel hakkında, Milli Eğitim Bakanlığınca görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir” denildi

Tunceli'de Eğitim Sen üyeleri açığa alınmaları protesto etmek için İl Milli Eğitim önünde toplanıldı.

Karara tepki gösteren eğitim emekçileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandı. Saat 17:00’a kadar burada oturma eylemi yapacak olan eğitim emekçileri, ardında da kent merkezinde yürüyüş yapacak.

ETİKETLER

tunceliöğretmengörevaçığa almamebgörevden alma

İlgili Haberler

MEB: Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı

Rakamın 14 bine ulaşması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24