Tunceli'de görev yapan öğretmenlerin neredeyse yarısı açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında 11 bin 285 öğetmenin görevine son verdi. Görevden almalardan en çok etkilenen il ise öğretmenlerinin neredeyse yarısının açığa alındığı Tunceli oldu. Şehirde 418 öğretmen, 86 MEB personeli olmak üzere 504 kişi görevden uzaklaştırıldı. Görevden almalar öncesi Tunceli'de 946 öğretmen görev yapıyordu.

İMC TV'de yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın 14 bin öğretmenin açığa alınacağını söylemesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11 bin 285 eğitim emekçisinin açığa alındığını duyurdu.

MEB’in bu açıklamasından sonra, Tunceli'de görev yapan 946 öğretmenden 418’i ve 86 MEB personeli olmak üzere 504 kamu emekçisi açığa alındı.

Bugün Tunceli Valilği’nin sitesinde yapılan açıklamada, “İlimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan; 418 öğretmen, 86 memur ve diğer görevlerde istihdam edilen personeller olmak üzere toplamda 504 personel hakkında, Milli Eğitim Bakanlığınca görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir” denildi

Tunceli'de Eğitim Sen üyeleri açığa alınmaları protesto etmek için İl Milli Eğitim önünde toplanıldı.

Karara tepki gösteren eğitim emekçileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandı. Saat 17:00’a kadar burada oturma eylemi yapacak olan eğitim emekçileri, ardında da kent merkezinde yürüyüş yapacak.