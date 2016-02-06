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Sağlık

Tükürük ve idrarda da aktif Zika virüsü bulundu

Virüsün bu yollarla da bulaşıp bulaşmadığı henüz bilinmiyor

06 Şubat 2016 11:19

Zika virüsünün, cinsel ilişki yoluyla bulaştığının anlaşılmasının ardından, tükürük ve idrarda da aktif olarak bulunduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, uzmanlar, vücut sıvılarında aktif halde bulunan Zika virüsünün, bu yolla bulaşıp bulaşmadığının henüz belirlenemediğini, ancak tükürük ve idrarda aktif olarak bulunan virüsün yeni bir alarma yol açtığını belirtti.

Sivrisineklerden sonra, cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı anlaşılan Zika virüsünün, tükürük ve idrar yoluyla da bulaşıyor olmasının, dünyada beklenenden çok daha büyük bir sağlık riskine yol açacağını belirten uzmanlar, Zika virüsünün AIDS virüsüne paralel bir yol izlediğini ancak bulaşma yollarının daha fazla olabileceğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geçtiğimiz günlerde Zika virüsünün cinsel ilişki yoluyla da bulaştığını açıklamış, virüsün yaygın olduğu bir ülkeyi ziyaret eden biri ile cinsel ilişki yaşayan bir kişiye Zika virüsü bulaştığını açıklamıştı.

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