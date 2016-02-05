Zika, Avrupa'da ilk kez hamile bir kadında görüldü!

İspanya'da hamile bir kadında Zika virüsü görüldü. Avrupa'da ilk kez böyle bir vaka görülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İspanya Sağlık Bakanlığı, adı açıklanmayan ve Kolombiya'dan yeni dönen hamile bir kadının Zika hastalığına yakalandığını açıkladı. Kadının hastalığa Kolombiya'da yakalandığı düşünülüyor.

Amerika kıtasında yayılan virüs, bebeklerin gelişimlerini tamamlamadan doğmasına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sivrisineklerle bulaşan ve mikrosefali hastalığına neden olan virüs nedeniyle küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti.

WHO, Zika virüsünün görüldüğü bölgeleri ziyaret eden kişilerin kan bağışlarının kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

İspanyol Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Zika virüsü taşıdığı belirlenen hamile kadının Katalonya bölgesinde yaşadığı belirtildi.

Bakanlık, bunun İspanya'da teyit edilen yedi vakadan biri olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastaların durumlarının iyi olduğunu ve salgın tehlikesi bulunmadığını duyurdu.