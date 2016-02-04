Zika virüsü cinsel ilişki yoluyla da bulaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), hızlı yayılması ve tedavi edici ilacının olmaması üzerine, küresel çapta acil durum ilan etmesine yol açan Zika virüsünün, cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde, bir kişiye cinsel ilişki yoluyla Zika virüsü bulaştığını açıkladı. Zika virüsünün yaygın olduğu bir ülkeyi ziyaret eden biri ile cinsel ilişki yaşayan kişiye Zika virüsü bulaştığı, adı açıklanmayan kişinin, hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Virüsü alan birisi ne kadar zaman sonra hamile kalırsa bebeğe zarar vermez?

Zika virüsü ile alakalı önemli sorulardan bir tanesi de Zika virüsünü alan bir kadın ne kadar zaman sonra hamile kalırsa virüsün bebeği kötü etkilemediği? Emsey Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Hamilelik döneminde ve doğum esnasında bebeğe bulaş olabilir. Enfekte annelerin bebeklerinde mikrosefali (bebeğin kafasının belirgin şekilde küçük olması) olarak adlandırılan doğumsal anomali görülme sıklığının arttığını biliyoruz. Zika virüsü yaklaşık 1 hafta süreyle kişilerin kan dolaşımında kalır, bu nedenle geçirilmiş enfeksiyon gelecekteki gebelikler için risk teşkil etmez."