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Yaşam
Deutsche Welle

5 soruda dünyayı korkutan Zika virüsü

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği Zika virüsü hızla yayılıyor. Virüsün hangi hastalığa yol açtığını, belirti, tedavi ve önleyici aşısının ne olduğunu derledik.

02 Şubat 2016 12:53


Zika virüsü nedir?

İlk olarak 1947 yılında Uganda'da malta humması taramaları sırasında Rhesus cinsi maymunlarda rastlantısal olarak izole edildi. Belirtileri, Zika virüsü bulaştıktan 3 – 12 gün sonra görülüyor. Gribi andıran ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinde bu belirtiler ortaya çıkıyor. Sivrisinek sokması ile bulaşan virüs, gebelik için tehlike oluşturarak henüz doğmamış bebeklerin beyinlerinde küçülme ve hasara, hatta ölüme neden oluyor.

Nasıl yayılıyor?

Hastalık, "Aedes aegypti" cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika virüsü ile yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre insandan insana da bulaşabiliyor. Virüs kan yoluyla da aktarılabiliyor. Cinsel yolla da bulaşabildiğini sperma sıvısında yapılan bazı testler ortaya koydu. Uzmanlar bu konuda kesin tanı konabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.

Zika virüsü kimler için tehlikeli?

Zika virüsü hamileler için tehlikeli. Anne, virüsü karnındaki bebeğe aktarıyor. Virüs, yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) hastalığına yol açıyor. Brezilya'da yalnızca ekim ayında Mikrosefali ile doğan bebek sayısı yaklaşık 4 bin olarak kayıtlara geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tüm vakalarda hamilelik sırasında Zika virüsü bulaştığı belirlendi.

WHO, Zika virüsü nedeniyle neden küresel acil durum ilan etti?

Virüs dünya genelinde tropikal bölgelerde görülüyor. 2015'te önce Brezilya'da yaygın şekilde ortaya çıktı, ardından tüm Latin Amerika'ya yayıldı. WHO, Şili ve Kanada dışında tüm Amerika kıtası için acil durum ilan etti. Virüsü taşıyan sivrisinekler Şili ve Kanada'da görülmüyor.

Hastalığın tedavisi var mı?

Henüz özgün bir tedavisi yok. Önleyici aşı da geliştirilmedi. Uzmanlar hâlâ bir aşı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önleyici aşı üzerindeki çalışmaların uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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