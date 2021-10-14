TÜGVA'nın yönetim kurulundan başkan dahil 6 kişinin seçimlere kadar İBB'de çalıştığı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 12 kişilik yönetim kurulundan başkan dahil altı üyenin 31 Mart 2019'daki yerel seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalıştığı ve seçimden sonra istifa ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun 2015 yılında İBB'de işe alındığını açıklamıştı. KİPTAŞ’ta dört yıl çalışan Eminoğlu’nun 7 Ocak 2019'da 'Genel Projeler Danışmanı' sıfatıyla İmar Müdürlüğü'ne geçtiği; 11 Nisan 2019'da da İBB'den ayrıldığı belirtildi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, TÜGVA yönetim kurulundan 3 ismin daha İBB’de seçimlere kadar çalıştı. TÜGVA'nın Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, 22 Ağustos 2012'de İÇTAŞ A.Ş.'ye girdi. Yüksel, başkanından bir gün sonra, 12 Nisan 2019'da istifa etti. Eğitim Koordinatörü ve Mütevelli Heyeti üyesi Faruk Duruş ise 13 Eylül 2011'de işe girdi. İGDAŞ'ta çalışan Duruş, 14 Nisan 2019'da ayrıldı. Kültür Sanat Koordinatörü Mustafa Yiğit de BİMTAŞ ve KİPTAŞ'ta mimarlık yaptı.

Bu arada, TÜGVA'nın önceki başkanı ve şu an Mütevelli Heyeti üyesi olan İsmail Selamet, 18 Ağustos 2014'te İBB'de işe girdi. Selamet, 31 Ocak 2019'da ayrıldı.

Lise Koordinatörü Okan Özer, 11 Ocak 2019'da İSTON'a girdi. Özer, 14 Nisan 2019'da ayrıldı.

Üniversite Koordinatörü Beytullah Çimen, 23 Mart 2019'da İSTGÜVEN'e alındı. Çimen de 11 Nisan 2019'da istifasını sundu.

Ortaokul Hanım Sorumlusu Nazire Erbasan ise 13 Ağustos 2017'de Spor A.Ş.'ye alındı. Erbasan, 31 Ağustos 2017'de istifa etti.

Üniversite Hanım Sorumlusu Beyza Kayagil ise Spor A.Ş.'ye 18 Haziran 2018'de girip bir ay sonra ayrıldı.

Bu arada, TÜGVA'nın önceki başkanı ve şu an Mütevelli Heyeti üyesi olan İsmail Selamet, 18 Ağustos 2014'te İBB'de işe girdi. Selamet, 31 Ocak 2019'da ayrıldı.

Öte yandan TÜGVA'nın yurtlar sorumlusu olan Üneydullah Hocagil ile eski TÜGVA Genel Merkez Müdürü Salih Çil de İBB'de çalıştı.

Listesindeki iki kişi doğruladı

Öte yandan TÜGVA'ya ait olduğu iddia edilen 'Polis Özel Harekat' başlıklı dokümanda, referans olunacaklar listesinde adı geçen iki kişiden A.U., kimlik ve eğitim bilgilerini doğruladıktan sonra dört yıl önce PÖH'e başvurduğunu, sınavı geçemediği için polis olamadığını söyledi. TÜGVA ile nasıl bir bağlantısı olduğuna ilişkin A.U., "Üye değilim. Ancak TÜGVA ile yakından çalıştım. Vakfa yardımcı oldun. Vakfın referans olduğunu biliyorum. Ama sınavı geçemedim" dedi.

Bir diğer isim A.D. ise mülakata girmediği için polis olmadığını belirtti. A.D., TÜGVA'ya gönül verenlerden olduğunu, referans talebinin bulunmadığını, onlardan da bir teklif gelmediğini söyledi.