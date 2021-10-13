İBB Sözcüsü Murat Ongun: TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu 2019'a kadar İBB'de görev almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun 2015 yılında İBB'de işe alındığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, "Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği ve bunlarla ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edilmişti.

Paylaşılan belgeler için önce "Tümüyle yalan" diyen vakfın başkanı Enes Eminoğlu, ikinci açıklamasında ise belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu kabul etmişti. Eminoğlu, "Bir şekilde bu verilere ulaşılmış, içlerinden bazıları çıkarılmış, bir evrak oluşturulmuş. Bir kere bu içeriden belgeleri almış ya bu adam, sızdırmış. Kendisine yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor" demişti.