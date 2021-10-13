Metin Cihan’dan TÜGVA Başkanı’na: Liste manipüle edilmiş diyemezsiniz, tamamını yayınlamak hiç sorun değil onu da yaparım

Gazeteci Metin Cihan, yayınladığı torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis belgelerine ilişkin olarak, "Şu anda Metin Bey’in ifşa ettiği çalışmalar bizim çalışmalarımız oldu iddia ediliyor. Kendisinin evrakta düzenlediği yerler var, doğru bilgiler de var." açıklamasını yapan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'na, "Liste manipüle edilmiş diyemezsiniz, tamamını yayınlamak hiç sorun değil onu da yaparım" yanıtını verdi.

Cihan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kaynağından gelen videoyu paylaşarak, "Görsel olarak yayınlayabilmek için listenin bir kısmını aldığını yazarak paylaştım. manipüle edilmiş diyemezsiniz. hadi o bilerek yalan söylüyor. siz bunu neden yapıyorsunuz. tamamını yayınlamak hiç sorun değil. onu da yaparım." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor

TIKLAYIN | TÜGVA Başkanı'ndan 24 saat içinde iki farklı açıklama: Yayınlanan belgeler için dün "sahte", bugün "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış" dedi