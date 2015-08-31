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Politika

Tuğrul Türkeş: Bahçeli'yi aradım, telefonuma çıkmadı; haftaya her şeyi açıklayacağım

MHP'de krize yol açan Tuğrul Türkeş resepsiyonda ilk kez kameraların karşısına çıktı

31 Ağustos 2015 01:10

Babası Tuğrul Türkeş'in kurduğu MHP'nin aldığı parti kararına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklfini kabul eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 30 Ağustos resepsiyonunda "Kimse beni MHP'den atamaz. Haftaya basın toplantısı ile her şeyi açıklayacağım" dedi.

Seçim hükümetinin Başbakan Yardımcısı  MHP'li Tuğrul Türkeş 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkeş, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaptığı açıklamada "Devlet Bahçeli'yi aradım, telefonlarıma çıkmadı. Haftaya basın toplantısı ile her şeyi açıklayacağım. Kimse beni MHP'den atamaz Anayasal görevimi yerine getirdim, Ak Parti ile koalisyon yapmadım" dedi.

Türkeş, AKP'ye katılacağı iddialarıyla ilgili olarak "İma düzeyinde bile AK Parti’den bir çağrı almadım. Dolayısıyla MHP ile bağlarım kopmadı, devam edeceğim" diye konuştu.

 

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