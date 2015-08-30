Tuğrul Türkeş, MHP'deki odasını 2 hafta önce boşalttı mı?

Babası Tuğrul Türkeş'in kurduğu MHP'nin aldığı parti kararına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklfini kabul eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in MHP Genel Merkezi'ndeki odasını 2 hafta önce boşalttığı öne sürüldü.
Tuğrul Türkeş'in ismi MHP'nin asansörünün ardından, internet sitesinden ve TBMM Grubu'ndaki milletvekili listelerinden de çıkarıldı.
Sabah gazetesine konuşan parti yetkilileri Türkeş'in asansör konusundaki "alınganlığına" anlam verilemediğini, kendisinin 2 hafta önce yardımcısını göndererek odasını gizlice toplattığını" dile getirdi.