T24 LogoT24 Logo
Politika

Tuğrul Türkeş, MHP'deki odasını 2 hafta önce boşalttı mı?

Türkeş'in adı MHP Genel Merkezi'ndeki asansörden silinmişti

30 Ağustos 2015 16:36

Babası Tuğrul Türkeş'in kurduğu MHP'nin aldığı parti kararına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklfini kabul eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in MHP Genel Merkezi'ndeki odasını 2 hafta önce boşalttığı öne sürüldü.

Tuğrul Türkeş'in ismi MHP'nin asansörünün ardından, internet sitesinden ve TBMM Grubu'ndaki milletvekili listelerinden de çıkarıldı.

Sabah gazetesine konuşan parti yetkilileri Türkeş'in asansör konusundaki "alınganlığına" anlam verilemediğini, kendisinin 2 hafta önce yardımcısını göndererek odasını gizlice toplattığını" dile getirdi.

 

 

ETİKETLER

tuğrul türkeşdevlet bahçeliodaboşaltmaasansörhaber

İlgili Haberler

Türkeş, Davutoğlu ve Erdoğan için neler demişti: Senin o bacağını kırarlar!

Tuğrul Türkeş, geçmişte AKP ve Erdoğan'a yaptığı eleştirilerle gündemde...

Tuğrul Türkeş kaset iddiasını yanıtladı: Görüntümü gizlice çeken olduysa çeken utansın!

'Bir bayan arkadaşım olduğunu zaten saklamıyorum'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24