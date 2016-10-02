Tuğçe Kazaz'dan ilginç paylaşım: Bu caps tam da beni tarif etmiş!

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisi ile dalga geçen bir görseli "Doğru, bu caps tam da beni tarif etmiş" notuyla paylaştı.

Kendisiyle dalga geçen ve Kazaz'ı kendisine uzatılan bir beyni 'hayır kullanmıyorum' sözleriyle tasfir eden bir capsi yayımlayan eski mankenin notu sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. O paylaşım ve Tuğçe Kazaz’ın notu şöyle:

"Doğru, bu caps tam da beni tarif etmiş. Hayır diyorum, çünkü başkalarının beynini kullanmıyorum. Bu capsi hazırlayanlara verin. Onun için diyorum ki kafatasının içerisinde başkanlarının beynini kullanmayanları, Bağımsız ve Milli Medya Projesine bekliyoruz."