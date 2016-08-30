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Ertuğrul Özkök: Tuğçe Kazaz'ın mantığına göre 16 milyon hanede birbirini kesecekler, katliam gibi!..

"Acaba IŞİD’ciler, kurban kesmedikleri için mi öteki Müslümanları kesiyorlar?.."

30 Ağustos 2016 15:01

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Kurban Bayramı'yla ilgili olarak, "Kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim?" diye soran eski manken Tuğçe Kazaz'a "Al eline kalemi, hesaplayacağız" diye seslendi. Özkök, 'Tuğçe kızımızın mantığına göre bu yıl Kurban Bayramı’ndan sonra 16.5 milyon hanede insanlar kurban yerine birbirlerini kesecek. Katliam yani..." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'in bugünkü nüshasında yayılmalanan 'Sayın Başkan, sizin hiç işiniz gücünüz yok mu' yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Tuğçe, al eline kalemi kaç Müslüman kaçını kesecek, hesaplayacağız

 

TUĞÇE kızımız yani Tuğçe Kazaz, kurban kesme olayına karşı çıkanları eleştirmek için şu harika cümleyi kurmuş:

“Kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim?”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yıl Kurban Bayramı’nda 850 bin büyükbaş, 2.5 milyon küçükbaş hayvanın kesileceğini söyledi.

Demek ki yaklaşık 3.3 milyon hanede kurban kesilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ülkemizde 19.5 milyon hane var. Tuğçe kızımızın mantığına göre bu yıl Kurban Bayramı’ndan sonra 16.5 milyon hanede insanlar kurban yerine birbirlerini kesecek.

Katliam yani...

Tabii içimizden birinin kızımıza şunu da hatırlatması lazım:

Acaba IŞİD’ciler, kurban kesmedikleri için mi öteki Müslümanları kesiyorlar?...

Yoksa insanları kurban niyetine mi kesiyorlar?

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Ertuğrul ÖzkökTuğçe KazazKurban Bayramı

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