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Tuğçe Kazaz'dan 147 PKK'lı hesabı: Bir, dört ve yedinin toplamı 12, emri veren 12. Cumhurbaşkanımız...

"Allah 1'dir, 4 büyük meleği vardır, yer ve gök katmanları 7'şerdir..."

05 Eylül 2016 13:18

Eski manken Tuğçe Kazaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) "Operasyonlarda 147 PKK’lı öldürüldü" açıklamasıyla ilgili olarak Twitter'da "147 Terörist... 1+4+7=12 Vur emri veren 12. Cumhurbaşkanımız" yorumunu yaptı.

Kazaz bir başka tweet'inde ise "147'yi ayıralım. Allah 1'dir. 4 büyük meleği vardır. Yer ve gök katmanları 7'şerdir. Sonuç:Allahın gazabı. TSK'nın eliyle 147 terörist ölmüş" diye yazdı.

Her iki tweet de, sosyal medyanın gündemine oturdu

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