Ertuğrul Özkök: Tuğçe Kazaz Hristiyanken kaç kurban kesmiş?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, eski manken Tuğçe Kazaz'ın "Eski manken Tuğçe Kazaz, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak "Kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim? Asıl sizler kurban kesmediğiniz için bu kadar saldırgan ve tedirginsiniz" ifadesiyle ilgili olarak "Nihat kardeşim Tuğçe'ye bir de şunu sor; Hristiyanken kaç kurban, kaç insan kesmiş?" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bu fotoğraf gerçekse biri onlara bir şey demeli" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu fotoğrafı dün Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında gördüm.

Yazıyı temkinli bir dille yazıyorum.

İçimden inşallah gerçek değildir diyorum.

***

Şimdi size de soruyorum.

Tabii ki fanatiklere değil...

Makul insanlara...

Üstü çıplak diz çöktürülmüş insanların başındaki bu sakallı adamlar size neyi hatırlatıyor?

***

Samimi olun...

Lamı cimi yok... Geçen yılın IŞİD pozudur bu...

Yani birazdan bıçaklar çıkacak, kafalar kesilecek veya silahlar çekilip arkadan kafalara sıkılacak.

Bizim dışımızda bütün dünya bu fotoğrafı böyle okur.

***

Türk ordusu orada haklı bir dava için bulunuyor.

Kırmızı çizgilerimizi savunuyoruz.

Söyleyin bana bu fotoğraf, bizim haklı davamıza hizmet mi ediyor...

Yoksa ihanet mi...

Merak ediyorum, Ankara’daki aklı başında bir insan çıkıp da desteklediğimiz bu ÖSO’culara, “Kardeşim sen ne yapıyorsun” demiyor mu...

***

Onlar geçici bir örgüt.

Burası Türkiye Cumhuriyeti...

Allah’ıma dua ediyorum ki bu fotoğraf doğru çıkmasın...

Biri çıkıp yalanlasın...

Ben de buradan bütün dünyaya duyurayım.

Nihat kardeşim Tuğçe'ye bir de şunu sor; Hristiyanken kaç kurban, kaç insan kesmiş

Yanlış hatırlamıyorsam Tuğçe kızımız bir ara Yunan bir oğlana takılıp geçici süre için Hıristiyan olmuştu.

Merak ediyorum geçici Hıristiyanlığı sırasında gizli gizli kurban kesmeye devam etti mi?

“Kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim” dedi ya...

Acaba Hıristiyanlığı sırasında kurban kesmeyince kaç insan kesti...

Bak kızım, ben sana “Neden kurban kesiyorsun” diye sormadım.

Benim annem babam yıllarca kurban kesti.

Kurban kesen insanlara saygım da tamdır.

Tek arzum, kurbanın hayvana acı çektirmeden, kapalı yerlerde, hijyene dikkat ederek kesilmesi.

Benim derdim onlarla değil, senin bu saçma sapan sözlerinle.

Dünyayla biraz ilgilenseydin, bugün Ortadoğu’da kimin kimi kestiğini görürdün.