Tuğçe Kazaz: Kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim?

Eski manken Tuğçe Kazaz, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak "Yüce Yaradan o kurbanla beraber içimizdeki kini, nefreti ve negatif olan tüm duyguları kesip atmamız için bize kurban kesmeyi emretmiştir. Bu durumda, kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim? Asıl sizler kurban kesmediğiniz için bu kadar saldırgan ve tedirginsiniz" dedi.

Odasında bilgisayar başında çalışırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kazaz, şunları söyledi:

"Kurban kesmek ibadet değilmiş"

Kurban ibadet değil diyen cahiller olmuş. Sözde medeniyeti bize aşılayan batı toplumları, kurban kesmediği için kurban yerine 57 Müslüman ülkedeki masumları kesiyor. Kurban kesmek sadece bir hayvanı kesmek değildir. Yüce Yaradan o kurbanla beraber içimizdeki kini, nefreti ve negatif olan tüm duyguları kesip atmamız için bize kurban kesmeyi emretmiştir. Bu durumda, kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim? Asıl sizler kurban kesmediğiniz için bu kadar saldırgan ve tedirginsiniz. O nedenle inanan herkesin kurban kesmesi ve hatta kesilen kurbanın akan kanını izlemesi lazım. Böylece o kesilen kurbanla beraber tüm negatif duygularımızdan kurtulabiliriz. Mutlak adalet ve doğruluk sahibi olan Rabbimiz, her olayda olduğu gibi kurban olayında da insan olmamız için bize bu hediyeyi bahşetmiştir."