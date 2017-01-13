Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya’ya 100 bin TL’lik dava

Şarkıcı Tuğba Özerk, annesine canlı yayında yönelttiği soru için Deniz Akkaya’ya 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Özerk, elde edeceği tüm geliri de şehit ailelerine bağışlayacak.

"Siz kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?"

Tuğba Özerk, ‘Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına telefonla bağlanan annesi Günay Kapani'ye “Kızınızla sizin aranız bozukmuş. Siz kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” sorusunu yönelten Deniz Akkaya'ya dava açtı. Özerk, Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit ailelerine bağışlayacak

Özerk, “Canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadın. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum ve 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtım. Elde edilecek tüm geliri de şehit ailelerine bağışlayacağım” ifadesini kullandı.