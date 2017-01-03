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Deniz Akkaya "Şov da her zaman devam etmemelidir" diyerek ekrana çıkmadı

Akkaya, ‘Duymayan Kalmasın’ programından ayrıldığını Instagram’dan duyurdu

03 Ocak 2017 14:44

Deniz Akkaya, ‘Duymayan Kalmasın’ programından ayrıldığını Instagram’dan duyurdu. Dün, veda etmek için kamera karşısına geçmesi istenen sunucu, “Ayrılık sebebim Mesut Yar ile paralellik göstermektedir. İçerik ve konuların işleniş şekli ve formatın gereklilikleri gibi tamamen yayıncılık konularının yanında, ülkenin içinden geçtiği bu sert süreçte belki de bir yayıncıdan beklenen profesyonelliği yerine getirmekte zorlandım” diyerek ekrana çıkmadı. 

Senenin ilk saatlerinde yaşanan hain saldırıdan sonra özel hayat konuşacak gücü bulamamasının, bu kararı almasında en önemli etken olduğunu söyleyen sunucu, “Bu nedenle geri çekiliyor ve yayın yapılmaması konusundaki duruşumu burada devam ettiriyorum. Benim için yas günüdür. Şov da her zaman devam etmemelidir. Ülkeme Allah sabır ve güç versin. İyi günlerde, güler yüzlü yayınlarda buluşacağız. Bir süre dinlenip, enerji topluyor olacağım” notunu yazdı. 

Akkaya’nın partneri Seren Serengil,  “Deniz’im seni çok özleyeceğim, yol  arkadaşlığımız süresince seni daha iyi tanıma fırsatım oldu. Ne mutlu bana  ki senin gibi bir arkadaş kazandım!  Hoşçakal” şeklinde konuştu. 

 

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