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Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Ciddi bir kaza atlatan Deniz Akkaya'nın karnına dikiş atıldı

12 Ocak 2017 20:48

Deniz Akkaya, otoparkındaki güvenlik demirlerinin üzerine düşünce karnından ciddi bir şekilde yaralandı. Ünlü modelin karın bölgesine dikiş atıldı, tetanoz aşısı yapıldı

Son günlerde çalıştığı sabah programından kovulduğu iddiaları ile gündemde olan Deniz Akkaya, aşırı kar yağışı nedeniyle çöken otoparkındaki karları temizlediği sırada büyük bir kaza atlattı. Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden Akkaya, karnından ciddi bir şekilde yaralandı.

 

Tetanoz aşısı yapıldı

 

Akkaya, yaşadığı talihsiz kazayı Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu ve şu notu yazdı: “Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanması neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm. Dikişler atıldı, bir güzel tetanoz aşısı oldum. Şimdi iyiyim”…

 

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