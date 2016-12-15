Deniz Akkaya'dan Tuğba Özerk'in annesine: Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?

Star TV'de yayınlanan "Duymayan Kalmasın" programında sunucu Deniz Akkaya, eşi tarafından darp edildiğini iddia eden Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'ye canlı yayında "kızınızla sizin aranız bozukmuş. Şu anda sizin hattan alınmanızı istiyor. Siz kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye sordu. Kapani, "Ne diyorsunuz siz?" dedikten sonra hattan alındı.

Tuğba Özerk, olayla ilgili olarak “Böyle bir terbiyesizlik görmedim. Canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadın. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. Yıllardır şarkı söyleyen biri olarak magazini az çok biliyoruz. O önce kendi hayatına, geçmişine baksın. O kim oluyor ki bana laf söylesin. Eski eşimin yanında bir de Deniz Akkaya'ya dava açıyorum" dedi.

Akkaya, bu açıklamayı kendisine Tuğba Özerk’in yaptığını iddia ederken Özerk bunu şiddetle yalanladı. Özerk canlı yayında, “Deniz, anneme söylediğin şey hiç hoş değildi. Ben sana böyle bir şey mi söyledim? Böyle bir şey mümkün mü?” diye sordu. Akkaya ise durumu “Olayın gerçeğini senden dinleyelim” diyerek toparlamaya çalıştı.