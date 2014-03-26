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Genelkurmay: Yerel seçimler öncesi TSK siyasetin içine çekilmek isteniyor

TSK'dan yapılan açıklamada 'Yerel seçim öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasi konuların içine çekme gayreti olduğu müşahede edilmektedir' denildi

26 Mart 2014 17:19

Türk Silahlı Kuvvetleri, ''Hava sahamızı ihlal eden bir Suriye uçağının düşürülmesi olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu konularla ile ilgili gündeme çıkarılan haberler gerçek dışıdır'' açıklamasında bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Yerel seçim öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasi konuların içine çekme gayreti olduğu üzülerek müşahede edilmektedir” ifadelerine yer veren TSK, “siyasi tartışmaların ve konuların dışında kalmayı, Devletimizin bekası, Yüce Milletimizin huzur ve güvenliği için gerekli olduğunu düşünmektedir.” denildi.

TSK’dan yapılan 10 maddelik açıklama şöyle:

1.      Son günlerde çeşitli olaylar öne sürülerek, yerel seçim öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasi konuların içine çekme gayreti olduğu üzülerek müşahede edilmektedir.

2.      Birçok kereler açıkladığımız gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ordusudur. Desteğini, moralini, kaynağını Yüce Türk Milletinden ve şanlı tarihinden almaktadır.

3.      Türk Silahlı Kuvvetleri; siyasi tartışmaların ve konuların dışında kalmayı, Devletimizin bekası, Yüce Milletimizin huzur ve güvenliği için gerekli olduğunu düşünmektedir.

4.      Türk Silahlı Kuvvetleri; Anayasamızda işaret edilen “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” ilkesine sadık, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı ve anti demokratik usul ve uygulamaları reddeden duruşunu muhafaza etmekte kararlıdır.

5.      Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları; görevlerinin bilincinde, sağduyulu, soğukkanlı ve her türlü tahrik ve günlük siyasi mülahazadan uzak olarak ülkemize ve Yüce Milletimize hizmete devam etmektedir. Güç ve kudretinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

6.      Ayrıca, Türkiye ve Suriye Hava Kuvvetleri yetkililerinin uyarılarına rağmen, hava sahamızı ihlal eden bir Suriye uçağının düşürülmesi olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında spekülatif haberler yer almaktadır.

7.      Türk Silahlı Kuvvetleri konu ile ilgili olarak kendisine verilen yetkiyi kullanarak görevini başarıyla ifa etmiştir.

8.      Faaliyet, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak icra edilmiştir.

9.      Türk Silahlı Kuvvetlerinin Süleyman Şah Saygı Karakolu hariç, Suriye topraklarında herhangi bir birliği bulunmamaktadır.

10.      Bu konularla ile ilgili gündeme çıkarılan haberler gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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