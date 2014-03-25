'TSK'nın Süleyman Şah Türbesi için Suriye'ye operasyon planı hazır'

Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, El Kaide bağlantılı IŞİD örgütünün tehdidi altındaki Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırlandığını yazdı. İddiaya göre, IŞİD’in tehditleri saldırıya dönüşürse öncelikle hava kuvvetleri belirlenen hedefleri bombalayacak. İki dakika içinde operasyon bölgesine gidebilecek uçaklar, 1.5 dakikada operasyonu tamamlayarak geri dönecek.

Hava kuvvetlerinin yetersiz kalması durumundaysa devreye özel kara birlikleri girecek. İlk iki aşamadan hedeflenen sonucun alınamaması halindeyse devreye kobra tipi taarruz helikopterleri girecek.

Serpil Çevikcan’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (25 Mart 2014) nüshasında yayımlanan “İşte TSK’nın Süleyman Şah planı” başlıklı yazısı şöyle:

‘İşte TSK’nın Süleyman Şah planı’

IŞİD’in tehditleri saldırıya dönüşürse TSK’nın kapsamlı eylem planı hazır. 3 farklı plandan söz ediliyor. Olası saldırıda öncelikle hava kuvvetleri belirlenen hedefleri bombalayacak. Yetmezse kara birliği devreye girecek. Üçüncü aşamada ise taaruz helikopterleri gönderilecek

Türkiye, yakın tarihinde görülmedik kadar sıcak günlerden geçiyor.

Hem içeride hem dışarıda.

Türkiye sınırını ihlal eden Suriye jetinin Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi, yaklaşık 1 aydır dikkatlerin üzerinde toplandığı sınırın 30 kilometre ötesindeki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili sıcak gelişmelerin tam ortasında gerçekleşti.

Malum, Süleyman Şah Türbesi, bir başka adıyla Saygı Karakolu ile ilgili olarak El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) gelen tehditler, son bir hafta içerisinde hükümetin sabrını zorlayan bir niteliğe büründü.

IŞİD’in, türbenin etrafındaki kontrolü sağlaması ve sosyal paylaşım sitesi youtube’a Türk bayrağının 24 Mart’a kadar indirilmemesi halinde türbenin yıkılacağını ilan eden bir kayıt yüklemesi, tansiyonu yükseltti.

Aslında tehditler 15 Mart’ta yüklenen bu kayıttan çok daha önce gelmeye başladı.

Türkiye de bu tehditler gelmeden çok daha önce önlemlerini almaya başlamıştı.

Ancak “24 saat esasına göre tedbir” uygulamasına 15 Mart’tan sonra geçildiği anlaşılıyor.

Peki, Türkiye, TSK, sınırdaki operasyon taburu, hava kuvvetleri unsurları, IŞİD’in tehditleri sıcak bir müdahaleye dönüşürse ne yapacak?

TSK’nın hareket planı ne?

Kaynakların aktardığı bilgilere göre, TSK’nın çok kapsamlı eylem planları hazır. Farklı senaryolara göre hazırlanmış 3 ayrı eylem planından söz ediliyor.

Önce havadan müdahale

Yansıyan bilgilere göre; IŞİD’in olası bir saldırısına karşı öncelikle hava kuvvetleri devreye girecek.

Teyakkuz halinde bekletilen Malatya, Merzifon ve Diyarbakır’dan kalkacak uçaklar havalanacak.

Uçakların hedef alacağı koordinatlar ise çok önceden belirlendi. Bölgedeki IŞİD güçlerinin nerelerde bulunduğu, nerelerde kaldığı saptanmış durumda. Uçakların harekat tarzları da bu koordinatlara göre planlandı.

Hesaplamalara göre, uçaklar, 2 dakika içinde operasyon bölgesine gidebilecek ve 1,5 dakikada bu operasyonu tamamlayarak geri dönebilecekler. Böylece toplamda gidip operasyonu yapıp dönecek olan uçaklar 5,5 dakikada görevlerini tamamlamış olacaklar.

Özel birlikler devreye girecek

Peki uçakların hedef aldığı koordinatları vurması, operasyonun tamamlanmasına yetmezse ne yapılacak?

TSK, bu durumda, kara birliğini devreye sokmayı tasarlıyor.

Sınırda, göreve hazır biçimde bekleyen özel kuvvetler taburu bu aşamada devreye girecek.

Skorsky helikopterleriyle bölgeye nakledilecek tabur, operasyonu tamamlayacak ve hemen geri dönecek.

Söz konusu taburun, normal bir taarruz gücünün 8-10 katı kadar yüksek bir atış ve tahrip gücüne sahip olduğu söyleniyor.

Kobra tipi helikopterler

İlk iki aşamadan, hedeflenen sonucunun tam olarak alınamaması halinde üçüncü bir aşama da söz konusu.

Özel kuvvetler taburunun beklendiği gibi operasyonu tamamlayamaması durumunda ise bölgeye büyük bir hızmla kobra tipi taarruz helikopterleri gönderilecek ve bölgeye yoğun müdahalede bulunulacak.

Planlamalara göre söz konusu bütün aşamalarda sınır hattında konuşlu bulunan Fırtına Obüsleri de bölgeyi aralıksız top ateşi altında tutacak.

1000 IŞİD’li

Şu anda bölgede 500 ila 1000 IŞİD mensubunun bulunduğu belirtiliyor.

Saptamalara göre, IŞİD militanlarının hareket kabiliyetleri çok yüksek değil.

Doçka tipi makinalı tüfeklere ve kamyonetlerin üzerine kurulu havan toplarına sahipler.

Her ne kadar bölgede kontrolü ele geçirmişlerse de askeri bir düzen içerisinde bulunmadıkları ve hareket etmedikleri anlaşılmış durumda.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri

Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik bu planlamaları yaparken Suriye uçağının sınır ihlali nedeniyle düşürülmesi gerilimi en yüksek noktaya getirdi.

TSK, Suriye uçağının düşürülmesinden sonra başlayan iç siyasi tartışmalarda konu edilmekten üzüntü duyuyor.

Üzüntünün nedenlerinden biri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki sözleri.

Kılıçdaroğlu dün de “Burada temel sorun şu; Genelkurmay’ın açıklamasından önce Başbakanlık koltuğunda oturan kişinin miting meydanlarında bunu dillendirmesi son derece sakıncalıdır. Burada kimse kendisine zafer çıkarmasın. Böyle bir olay olamaz olmamalı da en büyük endişem ordunun Suriye’ye girişinin altyapısının oluşturulmasıdır. Özellikle Genelkurmay Başkanı’nı uyarıyorum ucuz işlerin içine girmesin, Suriye tehdit değildir. Tehdit olmadığını dünya biliyor” dedi.

Askeri kaynaklar, Suriye’nin, sınır ihlali yapmaması konusunda olağan sınırlar bile söz konusu olmadan uyarıldığına dikkat çekiliyor.

Normalde 5 milde uyarı yapılması gerekmesine rağmen Suriye uçaklarının çok daha önceden, sınıra 10 mil yaklaştıkları aşamada uyarıldığı ifade ediliyor.

Askerde mümkün olduğunca sıcak temastan kaçınma düşüncesi ve hareket tarzı hakim.

Süleyman Şah Türbesi konusunda da bütün unsurlara, özellikle kara unsurlarına, zorunlu kalınmadıkça sınır ötesine geçilmemesi talimatı verildiği belirtiliyor.