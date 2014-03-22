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IŞİD: Türk askerlerinin Süleyman Şah Türbesi'ni boşaltması için 3 günü var

El Kaide bağlantılı IŞİD örgütü, Suriye sınırı içindeki tek Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin boşaltılması için Türk askerlerine 3 gün süre verdi

22 Mart 2014 09:50

Suriye'de iç savaş devam ederken Şanlıurfa'nın Birecik sınırları yakınlarında bulunan Süleymanşah Türbesi Irak Şam İslam Devleti  (IŞİ,D) örgütünün tehdidi altında.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Irak Şam İslam Devleti Örgütü dün gece yayınladığı bildiride, Suriye sınırlarındaki tek Türk toprağı olan Süleymanşah Türbesi 3 gün içinde boşaltılıp Türk bayrağı indirilmediği takdirde türbeyi yerle bir edecekleri tehdidinde bulundu.

Örgüt sözcüsü Youtube üzerinden yayınladığı videoda "Süleymanşah türbesindeki Türk askerleri orayı boşaltması için 3 gün süre veriyoruz. 3 gün içinde türbeyi boşaltıp Türk bayrağını indirmedikleri takdirde türbeyi yerle bir edeceğiz" diye konuştu.

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