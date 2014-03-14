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'Süleyman Şah Türbesi için tedbir alındı, her türlü saldırıya yanıt veririz'

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi çevresindeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin hiçbir tereddüt göstermeden her türlü tedbiri alacağını söyledi

14 Mart 2014 14:46

Türkiye’nin yurt dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu köyün El Kaide ile bağlantılı örgütün denetimine geçmesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tedbirler aldıklarını belirterek, “Her türlü saldırı aynıyla mukabele görür” dedi.

Türkiye’nin yurtdışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu köyün El Kaide ile bağlantılı örgütün denetimine geçmesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tedbirler aldıklarını belirterek, “Her türlü saldırı aynıyla mukabele görür” dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu köyün El Kaide ile bağlantılı İŞİD isimli örgütün ele geçirmesini değerlendirdi.

Türbenin Türk toprakları içinde olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "O topraklar, uluslararası hukuk mucibince, 1921 Anlaşması'nca Türk topraklarıdır ve sınır ötesindeki tek toprağımızdır. Dolayısıyla, güvenliği ve istikrarı konusunda Türkiye her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir" dedi.    

Davutoğlu,  "Oraya dönük olarak ister rejimden, ister radikal gruplardan, ister başka bir yerden gelebilecek her türlü saldırı aynıyla mukabele görür ve o vatan toprağının savunması konusunda da Türkiye hiçbir tereddüt göstermeden her türlü tedbiri alır" diye konuştu.

Suriye'deki Süleyman Şah türbesinin bulunduğu köyü El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) isimli örgüt ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İŞİD’in daha önce pek çok türbeyi tahrip etmesi nedeniyle Süleyman Şah türbesindeki tedbirleri artırdı. Bölgedeki TSK askerleri de teyakkuza geçti.

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