Süleyman Şah Türbesi IŞİD bölgesinde kaldı

Türkiye’nin yurtdışındaki tek toprak parçası olan ve Suriye sınırları içinde yar alan Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölgenin çevresi El Kaide’ye bağlı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) güçleri tarafından ele geçirildi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye sınırına 35 kilometre uzaklıktaki Karakozak köyü yakınlarındaki türbe çevresinde yaşanan bu gelişme üzerine Suriye sınırında konuşlu kara ve hava askeri birlikleri teyakkuz duruma geçirildi. Türbede görev yapan yaklaşık 25 askere, türbeye bir saldırı olması halinde “vur emri” verildi.

IŞİD’in eline geçti

Edinilen bilgiye göre türbe ve çevresi uzun süredir Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolünde bulunuyordu. Ancak önceki günden bu yana IŞİD ve ÖSO güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu ÖSO güçleri bölgeden geri çekildi. Türbenin çevresi, daha önce Türkiye’ye karşı açıklamalar yapan IŞİD güçlerinin eline geçti. Bu gelişme türbede görev yapan ve sürekli teyakkuz durumda bulunan askerler tarafından Genelkurmay Karargahı’na iletildi.





Sınırda teyakkuz

Genelkurmay, IŞİD güçlerinden türbeye bir saldırı olması halinde her türlü senaryoyu masaya yatırdı. Bir saldırı olması halinde sınırdaki kara ve hava güçlerine türbenin korunması için IŞİD’e yönelik operasyon yapılması, türbedeki askerlere de vur emri verildi. Genelkurmay’dan gelen bu emir üzerine sınırdaki kara ve hava güçleri teyakkuz durumuna geçirildi.

1921’den beri

Bölge, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Fransız hakimiyetine geçmesine rağmen 1921 yılında Fransa ile yapılan Ankara anlaşmasına göre Süleyman Şah Türbesi, Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilmiş ve Türk askeri tarafından korunması kararlaştırılmıştı.