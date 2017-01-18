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TSK'da 'ByLock' soruşturması; 243 personele gözaltı kararı

Önceki soruşturmalarda 315 kişi tutuklanmıştı

18 Ocak 2017 12:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bylock' soruşturması kapsamında, 54 ilde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'inin albay, 3'nün yarbay rütbesinde oldukları bildirildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 'FETÖ yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiş şube müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi.

Önceki soruşturmalarda 315 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 58 ilde yürütülen 2 ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmış ve bunlardan 315'i tutuklamıştı.

Şüphelilerden aralarında etkin pişmanlıktan faydalananların da bulunduğu 36'sı ise serbest bırakılmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıBylockTürk Silahlı Kuvvetleri

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