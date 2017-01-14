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MİT raporuna göre, ByLock 2014'te Google Play'e yüklendi, 2016'ya kadar kullanıldı

Raporda, kullanıcıların mesaj içeriklerinin tamamına yakınının cemaate ait temas ve faaliyetleri içerdiği iddia edildi

14 Ocak 2017 14:59

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Gülen cemaatinin kriptolu haberleşme ağı olduğu öne sürülen ByLock'lailgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı teknik raporun detayları ortaya çıktı. Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, raporda, ByLock'un, Google Play ve Android Market'ten 2014'te kullanıma sunulduğu, 2016'ya kadar kullanıldığı öne sürüldü.

Raporda, ByLock'u geliştiren ve kullanıma sunan kişinin, Litvanya'dan sunucu ve IP kiralama ödemelerini anonim (Paysera) yöntemle yaptığı, kullanıcı bilgileri ve haberleşme trafiğinin kendi sunucusunda kalması için global ve ticari mesaj uygulamalarının kullandığı otorite imzalı SSL sertifikası yerine kendi SSL sertifikasını kullandığı kaydedildi. Bu kişinin, iletişimi gizlemek için Türkiye'deki kullanıcıları engelleyerek, VPN ile bağlanmaya zorladığı kaydedilen raporda, kullanıcıların da kendilerini gizlemek için 38 haneye varan çok uzun haneli parolalar belirlediği anlatıldı.

Raporda, kullanıcıların mesaj içeriklerinin tamamına yakınının cemaate ait temas ve faaliyetleri içerdiği iddia edildi. Kullanıcıların haberleşme içeriklerinde ve arkadaş listelerinde kişilerin gerçek bilgileri yerine "kod" adlarına yer verdikleri belirtilen raporda, "ByLock'un, global bir uygulama görüntüsü altında FETÖ terör örgütü mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Söz konusu rapor ve tespitler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin, 9 amiralin de aralarında bulunduğu 66'sı tutuklu 72 sanık hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldı. İddianamede, 19 sanığın da ByLock uygulamasını kullandığı belirtildi.

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