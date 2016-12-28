Karar: Suikastçı polis, Zaman gazetesinden ve Sürat Kargo'dan iki Bylockçu ile sık görüşmüş

Karar gazetesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın sık görüştüğü ByLockçu’lardan birinin eski Zaman gazetesinin idari personeli, diğerinin de Sürat Şirketi’nin çalışanı olduğunu iddia etti.

Haberde, Bylock listesinde bulunduğu ileri sürülen bu kişilerin isimlerinin ise gizli tutulduğu iddia edilirken, isimler üzerinden yapılan araştırmayla katilin örgüt bağlantılarının ve suikast sürecinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

Karar'ın iddiası şöyle devam ediyor:

Altıntaş’ı El Kaide gibi radikal örgütlerle irtibatlıymış gibi yönlendiren kişinin H.T. olduğu belirtildi. Altıntaş’ın mali incelemesi sırasında H.T. ile bağlantıları ortaya çıkarıldı. H.T’nin FETÖ’nün himmet ağındaki isimlerden olduğu değerlendiriliyor.

Katilin kripto FETÖ’cü olması nedeniyle bağlantılarının dikkatli bir şekilde gizlendiği belirtiliyor. FETÖ ile görünür bir bağ kurmayan Altıntaş’ın bu nedenle Bylock’ta da kaydı yok. Kripto FETÖ’cülerin Bylock ve Eagle gibi mesajlaşma programlarına dahi sokulmadığı tespiti yapılıyor. Görünmüz hale getirilen uyuyan hücrelerin, örgütten gelecek bir sonraki hamlede hedef saptırmak için kullanıldığı belirtiliyor. Uyuyan hücrelerin örgütle doğrudan ilişki kurmasına izin verilmiyor. Örgütle ilgili ele geçirilen belgelerde kripto olacak FETÖ’cülerin sosyal medya üyeliklerini kapatmaları, hizmet kurumlarına SMS dahi göndermemeleri, irtibat kurmamaları, hizmet kurumlarından kredi kartıyla alışveriş yapmamaları, hizmete ait gazeteleri okumamaları gibi talimatlar verildiği ortaya çıkmıştı.