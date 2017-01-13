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CHP'den MHP'ye: Utanmıyor musunuz, iş tuttuğunuz kişiler ByLock'çu!

MHP: Asıl Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ByLock'çu, açıklamak zorundasınız

13 Ocak 2017 19:24

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ile MHP arasında "ByLock" polemiği yaşandı. Partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın “MİT'in kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcılarından biri FETÖ'cü diye kayıtlı" iddiasını hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP'ye yönelik olarak "Utanmıyor musunuz, iş tuttuğunuz kişiler ByLock'çu" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay'ın Engin Altay'a yanıtı ise "Bizim bildiğimiz Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Bylock’culuktan tutuklu. Kılıçdaroğlu da bunu kabul etti. İhtiyatla değil de övgüyle bahsetti" oldu.

"Hiç okudunuz mu bilmiyorum"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Sizin meseleniz, sizin MHP’ye oy veren seçmenlere vereceğiniz hesap. Sayın Kılıçdaroğlu anayasanın ilk üç maddesi değiştirilir lafını, çok kullanıyor bazen arkadaşlar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu anayasayı eline alıp ilk dört maddeyi okudu “Bunu değiştiremeyecekler” dedi. 15 Temmuz’dan sonra şartlar değişti, bir askeri darbeyi püskürttük hep beraber, şimdi parlamentonun bir kesimi bu askeri darbeyi bir sivil darbeye dönüştürme gayreti içinde. Nasıl şartlar değişti? Dün Bülent Tezcan size bir soru sordu, birlikte çalıştığınız insanın Bylock’cu olduğu iddia ediliyor. Bu sizi incitmedi mi? Utanmıyor musunuz? Siz kendi tabanınıza hesap verirsiniz. Teklifin sahiplerinin yüzde yüz savunmadığı ya da sadece Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yaptıkları savunmalar karşısında MHP’lilerin aldığı tutumu anlayamıyorum. Siz bu tavrınızı MHP’nin tabanına, ülkücü camiaya umarım anlatabilirsiniz. Özerklik şartı, hiç okudunuz mu bilmiyorum. Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler okunursa ne olduğu görülür, niye öcü gibi gösterilmiş anlayamıyorum. Orada Türkiye’nin bölünmesine yol açacak bir madde yok ama… 

"Bizim bildiğimiz Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklu"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay: Yalnız ağır ifadeler olursa işte birlikçe iş tuttuğunuz gibi, işbirliği yaptınız demek varken niye kaba ifadeler kullandınız sayın Altay? Bu üslupla götürmemiz gerekir. Birlikte işbirliği yapılan Bylock’cular kimse bunları açıklamak zorundasınız. Bizim bildiğimiz Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Bylock’culuktan tutuklu. Kılıçdaroğlu da bunu kabul etti. İhtiyatla değil de övgüyle bahsetti. İşte 15 Temmuz sonrası olan hadiseleri iyi anlamak gerekir derken kast ettiğim de buydu. Ülkemizin ciddi bir arınmaya ihtiyacı var. İçeriden, dışarıdan çok büyük tehlikelerle karşı karşıyayız, ayrıca şahısları odak alarak bu tartışmayı yürütmek doğru değildir. Sayın Erdoğan’ı odaklayarak bu tartışmayı yürütmek doğru değildir. Benn 15 Temmuz sonrası gelen tüm yabancılara da aynısını söyledim. Biz MHP olarak muhalefet partisiyiz

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