TSK: Rusya'dan bir askeri heyet hava sahası ihlallerinin nedenini açıklığa kavuşturmak için geldi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği hava saldırıları esnasında Türk hava sahasını ihlal eden Rusya ile bilgi paylaşımında bulunulduğunu açıkladı.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Sergei Dronov'un başkanlığındaki bir askeri heyetin Türkiye'ye geldiğini belirten Genelkurmay Başkanlığı, "3-4 Ekim 2015 tarihlerinde meydana gelen Türk hava sahası ihlallerinin nedenlerini açıklığa kavuşturmak ve ihlallerin tekerrürünü önlemek maksadıyla alınan tedbirler hakkında paylaşımda bulunulduğunu" belirtti.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral DRONOV başkanlığındaki bir askeri heyet, 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde meydana gelen Türk hava sahası ihlallerinin nedenlerini açıklığa kavuşturmak ve ihlallerin tekerrürünü önlemek maksadıyla alınan tedbirler hakkında, 15 Ekim 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına gelerek bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."