T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: Rusya'dan bir askeri heyet hava sahası ihlallerinin nedenini açıklığa kavuşturmak için geldi

Türk ve Rus askeri yetkililer Ankara'da bir araya geldi

15 Ekim 2015 20:18

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği hava saldırıları esnasında Türk hava sahasını ihlal eden Rusya ile bilgi paylaşımında bulunulduğunu açıkladı.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Sergei Dronov'un başkanlığındaki bir askeri heyetin Türkiye'ye geldiğini belirten Genelkurmay Başkanlığı, "3-4 Ekim 2015 tarihlerinde meydana gelen Türk hava sahası ihlallerinin nedenlerini açıklığa kavuşturmak ve ihlallerin tekerrürünü önlemek maksadıyla alınan tedbirler hakkında paylaşımda bulunulduğunu" belirtti.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral DRONOV başkanlığındaki bir askeri heyet, 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde meydana gelen Türk hava sahası ihlallerinin nedenlerini açıklığa kavuşturmak ve ihlallerin tekerrürünü önlemek maksadıyla alınan tedbirler hakkında, 15 Ekim 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına gelerek bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ETİKETLER

türkiyerusyaankaragörüşmeaskeryetkililergenelkurmay başkanlığı

İlgili Haberler

"ABD ve Rusya, Suriye için anlaşmaya çok yakın"

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ile sürdürülen müzakereler konusunda bilgi verdi

Rusya Dışişleri Bakanı: Seçimlere kadar Türk Akımı anlaşmasını imzalayacak yetkili kişi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile siyasi anlaşmaların devam ettiğini söyledi

Rusya: IŞİD, Suriye'de geri çekiliyor

Moskova, son 24 saatte IŞİD'e ait 32 hedefin vurulduğunu açıkladı

Suriye ordusu havadan Rusya, karadan Hizbullah desteğiyle ilerliyor

Muhalifler rejimin çok sayıda sivili öldürdüğü iddiasında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24