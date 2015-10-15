"ABD ve Rusya, Suriye için anlaşmaya çok yakın"

ABD Savunma Bakanlığı'nın adı açıklanmayan bir yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de hava güvenliğini sağlamak üzere Rusya ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi.

ABD'li yetkili, "tarafların yakında uzlaşabileceğini, önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya imza atılabileceğini" söyledi.

Suriye hava sahasında tehlikeli yakınlaşma

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon yaklaşık bir yıldır Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenliyor. Rus savaş uçakları da geçen ay aynı gerekçeyle operasyonlara girişmişti.

İki ülke savaş uçaklarının Suriye'de tehlikeli şekilde yakınlaşmasının ardından görüşmeler başlatılmıştı.

Görüşmelerde "iki ülkeyi karşı karşıya getirecek muhtemel kazaların önlenmesi ve saldırılarda koordinasyonun sağlanması" hedefleniyor.

Moskova doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı da "hava güvenliğiyle ilgili yürütülen görüşmelerde tarafların uzlaşmaya yakın olduğunu" açıkladı.

Rusya, Suriye'deki hava operasyonlarında IŞİD'i değil, Batı yanlısı isyancı grupları hedef almakla suçlanıyor. Moskova ise ABD'nin istihbarat paylaşmadığını ve Rusya ile işbirliğine yanaşmadığını ileri sürüyor.