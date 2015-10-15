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Ekonomi

Rusya Dışişleri Bakanı: Seçimlere kadar Türk Akımı anlaşmasını imzalayacak yetkili kişi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile siyasi anlaşmaların devam ettiğini söyledi

15 Ekim 2015 12:50

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Ankara'nın Türk Akımı projesine ilişkin Türkiye'de seçimlere kadar bu anlaşmayı imzalayacak yetkili kişinin bulunmadığını belirtti. Lavrov, anlaşmalarının devam ettiğini bildirdi. 

DHA'nın haberine göre; Bakan Lavrov Duma'da yaptığı açıklamalarda, "Siyasi anlaşmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Eylül'de Moskova Merkez Camisi'nin açılışına geldiği ve Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü zaman bunu doğruladı" ifadesini kullandı. 

Lavrov, Türkiye'de seçimler düzenlenmeden bu anlaşmayı imzalayacak yetkili kişinin bulunmadığını belirtti ve "Seçimleri bekleyeceğiz, sözleşmeyi imzalayacak hükümetin oluşmasını bekleyeceğiz" dedi. 

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