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Dünya

Rusya: IŞİD, Suriye'de geri çekiliyor

Moskova, son 24 saatte IŞİD'e ait 32 hedefin vurulduğunu açıkladı

15 Ekim 2015 19:47

Rusya’nın Suriye’deki son operasyonları hakkında gazetecilere bilgi veren Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, aldıkları istihbarata göre IŞİD militanlarının mühimmatlarını yeni mevzilere çektiğinin görüldüğünü söyledi. ”Teröristler geri çekiliyor” diyen Konaşenkov, bu bilgiyi netleştirmek için Suriye’deki keşif uçuşlarının sayısını artıracaklarını belirtti.

 

'24 saatte 33 sorti yapıldı, 32 hedef vuruldu'

 

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus savaş uçaklarının Suriye’de son 24 saat içinde 33 sorti gerçekleştirdiği ve 32 hedefi vurduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, operasyonlar sırasında İblid, Hama, Şam, Halep ve Deyr ez Zor kentlerindeki IŞİD mevzilerinin hedef alındığını söyledi.

Saldırılar sırasında cihatçıların Suriye ordusundan kaçırdığı bir OSA füze sistemini vurduklarını belirten Konaşenkov, Halep yakınlarında da IŞİD’in bir komuta merkezinin imha edildiğini ifade etti.

Hama kentinde de Rusya’nın küçük insansız hava araçları tarafından tespit edilen ‘profesyonelce kamufle edilmiş’ bir roket bataryasının imha edildiğini de aktaran Konaşenkov, İdlib’de de patlayıcı üretilen bir yeraltı sığınağının vurulduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra Konaşenkov, Rusya ve İsrail uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesinin önüne geçilmesi için iki ülkenin uçuş güvenliği eğitimlerine başladığını da duyurdu.

 

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