Suriye ordusu havadan Rusya, karadan Hizbullah desteğiyle ilerliyor

Suriye ordusu, Şam ve Halep arasındaki en büyük yerleşim yeri olan Humus kentinin kuzeyinde, muhalif güçlerin bulunduğu bölgelere kapsamlı bir harekat başlattı. Harekata Rus savaş uçaklarının da hava desteği verdiği belirtiliyor. Kara harekatında Suriye ordusuna İran Devrim Muhafızları'nın yönlendirdiği Lübnan Hizbullahı militanlarının da destek verdiği iddia ediliyor. Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin de harekatı yönetenler arasında olduğu ifade ediliyor.

BBC Türkçe'deki habere göre, Suriye devlet televizyonu, günün ilk saatlerinde başlatılan operasyonda önce topçu birlikleriyle hava kuvvetlerinin Humus'un kuzeyini hedef aldıklarını, ardından da kara birliklerin bölgeye ilerleyişinin başladığını aktardı.



Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise çatışmaların Humus'un yaklaşık 5 kilometre kuzeyindeki Teir Malla ve Talbiseh kasabalarında yoğunlaştığını bildirdi.

'Çok sayıda sivil öldürüldü'

Muhalif gruplardan bir savaşçı İngiliz Reuters haber ajansına, "Humus çevresinde çok şiddetli hava saldırıları var. Çok sayıda sivil öldü. Yoğun baskı kurup bölgeyi hızla ele geçirmeye çalışıyorlar" dedi.

İranlı komutan mı yönetiyor?

Kara harekatında Suriye ordusuna İran Devrim Muhafızları'nın yönlendirdiği Lübnan Hizbullahı militanlarının da destek verdiği iddia ediliyor. Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin de harekatı yönetenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Humus'un kuzeyindeki harekatıni muhaliflerin eline geçen Hama ve İdlib'in geri alınmasının ilk aşaması olarak planlandığı da belirtiliyor.

Reuters'a bilgi veren bir Suriye yetkilisi, İran destekli Suriye ordusunun asıl hedefinin Halep olduğunu söyledi.



Yetkili, sivil ölümlerin olduğu yönündeki haberleri ise yalanladı ve Nusra Cephesinin bombardımanları suçlayabilmek için sivilleri katlettiğini öne sürdü.

Kavşak noktası Humus

Başkent Şam ve Halep arasında bulunan Humus kenti, Suriye'nin batısında Devlet Başkanı Beşar Esad'ın etkili olduğu alanları da birbirine bağlıyor. Ancak yaz aylarında başta Nusra Cephesi öncülüğündeki Fetih Ordusu'nun ilerleyişi nedeniyle Suriye ordusu bölgede bazı yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Humus'un kuzeyindeki kasabaların alınmasıyla Suriye ordusunun etkinlik alanları arasındaki bağlantıyı tekrar kurabileceği belirtiliyor.