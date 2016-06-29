TSK: Katyuşa ve havan silahlarından oluşan 15 IŞİD hedefi imha edildi

IŞİD ait silah mevzii, Katyuşa ve havan silahlarından oluşan 15 hedefin TSK tarafından imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki IŞİD hedeflerinin TSK tarafından Fırtına obüs atışları ile Koalisyon güçleri tarafından ise düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, 28 Haziran 2016 tarihinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'e ait silah mevzii, Katyuşa ve havan silahlarından oluşan 15 hedefin TSK tarafından yapılan Fırtına obüsü atışları ve Koalisyon uçakları tarafından yapılan bir hava harekatı sonucunda imha edildiği bildirildi.