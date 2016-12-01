Trump'ın Ticaret Bakanı adayı da belli oldu

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanlığı için iş adamı Wilbur Ross'u aday gösterdiği belirtildi.



Trump’ın geçiş ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Ross için, ‘ABD sanayisinin bir şampiyonu ve şirketlere başarılı olmaları için nasıl yardım edilmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi, şimdiye kadar tanıdığım en iyi müzakereci’ ifadelerine yer verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaklaşık 25 yıl boyunca dünyaca ünlü Rothschild firması için çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kuran Ross ise Ticaret Bakanlığı'na aday gösterilmesiyle ilgili olarak, "Trump'ın kabinesine seçildiğim için çok mutluyum ve özellikle Steven Mnuchin ile birlikte başkanın ekonomik büyümeyi hızlandıracak stratejilerini hayata geçirmek için birlikte oluşturacağımız politikaları uygulamak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulunuldu.



Trump’ın, Hazine Bakanlığı için de Goldman Sachs’in eski ortaklarından işadamı Steve Mnuchin’i seçtiği açıklanmıştı.

