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Dünya

Trump, 'Gravity’nin finansörünü Hazine Bakanı olarak seçti

Donald Trump, Hazine Bakanlığı için Steve Mnuchin'i seçti

01 Aralık 2016 04:51

ABD’nin 45. Başkan Adayı Donald Trump’ın, Hazine Bakanlığı için eski Goldman Sachs ortağı Steve Mnuchin'i seçtiğini açıkladı Mnunchin’in şirketi, Gravity, Magic Mike XXL ve İntihar Timi gibi filmlerin finansmanı üstlenmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na Steve Mnuchin'i aday gösterdi. Trump’ın geçiş ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanlığı için aday gösterilen işadamı için "Steve Mnuchin dünya standartlarında bir finansör, bankacı ve iş adamı olarak milyonlarca istihdam yaratacak dinamik ve büyüyen bir ekonomi yaratmamızda anahtar rol oynayacak. Mnuchin'in uzmanlığı ve büyüme yanlısı fikirleri kendisini Hazine Bakanı görevi için ideal bir aday yapıyor" ifadelerine yer verildi.

​Göreve aday gösterilmekten onur duyduğunu kaydeden Mnuchin ise, "Ekonominin düzeltilmesi için ne yapılması gerektiğini biliyorum. Başkan seçilen Trump'ın iyi ücretli istihdam olanakları yaratacak ve Amerikalı işçileri koruyacak cesur ekonomi politikalarını uygulamasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Babası Goldman Sachs’in kurucularından olan Mnuchin, Yale Üniversitesi mezunu. Goldmen Sachs’teki yaklaşık 20 yıllık deneyiminin ardından kendi yatırım fonunu kuran Mnuchin, 2013 yılında ise RatPac-Dune Entertainment’le Hollywood filmlerini finanse etmeye başlamıştı.
 

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